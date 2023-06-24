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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احنا بوليس.. حبس عصابة سرقة المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة" حيث يقوما باستئجار السيارات واستخدامها في ارتكاب الوقائع.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق بحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – جهاز لاسلكى "هيكلى") لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة" حيث يقوما باستئجار السيارات واستخدامها في ارتكاب الوقائع، وأقروا بارتكابهم عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة ، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية ، كما تم ضبط السيارات المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان واتهموهما بالسرقة.

حبس شخصين حبس تشكيل عصابى سرقة المواطنين انتحال صفة رجال الشرطة استئجار السيارات

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