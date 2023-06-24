عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

واحد مات .. حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة بالخليفة

حبس
حبس

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس طرفي مشاجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتشاجر وحيازة اسلحة والتسبب في مقتل شخص من أطراف المشاجرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكان قد ‏لقي شخص مصرعه وأصيب ٥ آخرين اثر مشاجرة بالأسلحة بمنطقة الخليفة ، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى المشاجرة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ وجروح متفرقة بالجسم أثر إدعاء مشاجرة" بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين المتوفى وبصحبته شخصين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وبين 4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة" ، وأثناء تواجد الطرف الأول بمحل عملهم بدائرة القسم حضر الطرف الثانى وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهم.

وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته نتج عن ذلك الإصابات والتى أودت بحياة الأول ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

الخليفة حبس طرفي مشاجرة حبس مشاجرة المشاجرة القاهرة امن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

ردا على التطورات الخطيرة.. الرئيس الروسي يلقي خطابا عاجلا

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

بخلاف الحد الأدنى للأجور.. علاوة جديدة تنتظر عمال القطاع الخاص بنسبة 3%|تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد قليل .. بدء جلسة الطعن على عزل مرتضى منصور

خنقها بسلك الشاحن.. قرار قضائي ضد شخص تخلص من زوجته في أسيوط

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

مش صفحتى.. طلب مستعجل من مرتضى منصور للمحكمة في اتهامه بالتعدى على موظفة عمومية

جاى احتفل بعيد ميلادي.. ننشر مرافعة مرتضى منصور في اتهامه بالتعدي على موظفين

حشيش وخرطوش.. حبس شخص لاتجاره في المخدرات بالقاهرة

حبس شخص لاتجاره في الحشيش بالقاهرة

حبس شخص لحيازته حشيش بالقاهرة

ترشيحاتنا

سقط لوحده.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

موعد مباراة المنتخب الأولمبي والنيجر في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأولى من نوعها.. سر زيارة رئيس وزراء الهند وماذا يناقش مع السيسي

حرب فاجنر والجيش الروسي.. إعلان عاجل من عمدة موسكو خاص بالأحداث الجماهيرية

فضل يوم عرفة .. حكمه وأجره ودعاؤه لا مثيل له

فضل يوم عرفة.. احرص على صيامه والإكثار من الذكر لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ