سهام صالح: الزمالك "مطلبش" مباراة ودية مع المصري ومدحت عبد الهادي بيجامل الجلاصي

كشفت الإعلامية سهام صالح، حقيقة مفاوضات الزمالك لضم التونسي إلياس الجلاصي، لاعب فريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وقالت سهام صالح عبر برنامجها الكلاسيكو المذاع على قناة dmc :" الرواية بتاعت ان الزمالك طلب مباراة ودية مع المصري من أجل مشاهدة إلياس للتوقيع معاه غير منطقية تماما.

وأضافت :" بالعقل كد لو الزمالك عايز يشوف الجلاصي ويقيمه من خلال مدربه اوسوريو يجيبه في ماتش ودي ولا يتفرج على فيديوهاته؟!.

تابعت :" الحقيقة بقا ان الكابتن أحمد الكأس والكابتن طارق السيد المتواجدين في جهاز نادي المصري هما اللي طلبوا مباراة ودية مع الزمالك.

وواصلت :" أثناء المباراة الودية كان مدحت عبدالهادي المدرب العام لنادي الزمالك واقف مع سيف الجزيري مهاجم الأبيض، ومحمد دبش لاعب المصري ووقف معاهم إلياس الجلاصي.

واختتمت :" بضحك كد مع مدحت عبد الهادي قاله مش هتتعاقدوا معايا يا كابتن ولا ايه، فرد عليه بمجاملة طبعا ان شاء الله تكون معانا يا إلياس".