عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موفقة وعظيمة.. جابر القرموطي يشيد بتصريحات السيسي في مؤتمر التمويل|فيديو

جابر القرموطي
جابر القرموطي

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بتصريحات الرئيس السيسي في الجلسة الختامية في مؤتمر التمويل العالمي بفرنسا، قائلا إن تصريحات الرئيس كانت هامة ومميزة للغاية، "كان فيه عظمة النهاردة في فرنسا من الريس الحقيقة".

وأضاف "جابر القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر خلال مؤتمر التمويل العالمي ما بين الدول النامية والدول الثرية، وتحدث عن أن هناك تعهدات بـ 100 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ، ولم يتم الوفاء بالوعد.

وتابع، أن الرئيس السيسي كان يعلم جيدا نقاط القوة والضعف في الملف الذي تم التحدث فيه خلال المؤتمر، وكانت تصريحاته اليوم موفقة جدا، ودق ناقوس الخطر بشكل كبير، ومن ثم تحدث بعده القادة الأفارقة في هذا الملف بشكل كبير.

واستكمل، أن الرئيس السيسي تحدث عن اللاجئين في مصر بشكل إنساني جدا، إذ وصفهم خلال المؤتمر بالضيوف، "قال عندنا 9 مليون ضيف وليس لاجئين، وعمره ما قال عليهم لاجئين، وده يبين اللغة الإنسانية في الحوار".

جابر القرموطي الرئيس السيسي مؤتمر التمويل فرنسا مانشيت الدول النامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفية في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد بيان البنك المركزي

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

موعد صرف معاشات يوليو.. الآن في ماكينات ATM ومن البنوك غدا الأحد

ترشيحاتنا

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

قائد فاجنر: كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرتنا

مسؤول إسرائيلي: سياسة بعض الوزراء ستؤدي لعزلة سياسية غير مسبوقة

هل يشترط لمن عليه دم في الحج النحر في مكة أم يجوز في بلده؟

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون الكيمياء والجغرافيا غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

تراث لامادي.. خبير آثار يطالب بتسجيل الاحتفالات الشعبية للحجيج باليونسكو

مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. إليك الأنواع المفيدة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ