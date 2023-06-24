موفقة وعظيمة.. جابر القرموطي يشيد بتصريحات السيسي في مؤتمر التمويل|فيديو

أشاد الإعلامي جابر القرموطي، بتصريحات الرئيس السيسي في الجلسة الختامية في مؤتمر التمويل العالمي بفرنسا، قائلا إن تصريحات الرئيس كانت هامة ومميزة للغاية، "كان فيه عظمة النهاردة في فرنسا من الريس الحقيقة".

وأضاف "جابر القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر خلال مؤتمر التمويل العالمي ما بين الدول النامية والدول الثرية، وتحدث عن أن هناك تعهدات بـ 100 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ، ولم يتم الوفاء بالوعد.

وتابع، أن الرئيس السيسي كان يعلم جيدا نقاط القوة والضعف في الملف الذي تم التحدث فيه خلال المؤتمر، وكانت تصريحاته اليوم موفقة جدا، ودق ناقوس الخطر بشكل كبير، ومن ثم تحدث بعده القادة الأفارقة في هذا الملف بشكل كبير.

واستكمل، أن الرئيس السيسي تحدث عن اللاجئين في مصر بشكل إنساني جدا، إذ وصفهم خلال المؤتمر بالضيوف، "قال عندنا 9 مليون ضيف وليس لاجئين، وعمره ما قال عليهم لاجئين، وده يبين اللغة الإنسانية في الحوار".