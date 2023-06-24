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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خبر وفاتها.. الفنانة ياسمين أيمن : معنديش عربية ومش أنا صاحبة الحادثة

الفنانة التشكيلية
الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن

خلال الساعات الأخيرة انتشرت أخبار عن وفاة الفنانة ياسمين أيمن التي تعمل بالفن التشكيلي، بعد تعرضها لحادث سيارة مروع في منطقة التجمع الأول . 

لكن بعد التحقق من الأخبار التي تم تداولها ، لم تكن الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن هي المقصودة في الحادث، لكنه تشابه أسماء ، ونفت تماماً تعرضها للواقعة . 

وتواصل موقع صدى البلد مع ياسمين أيمن عبر الهاتف للاطمئنان عليها ، وقالت أنها بخير وليست هي الفتاة المقصودة التي توفت منذ ساعات في الحادث، لكنها فتاة أخرى تحمل نفس الاسم لكنها لا تعرف من تكون ولا تعلم عنها شيئاً . 

و روت ياسمين أيمن تفاصيل ما تعرضت له منذ ساعات وقالت : “ فوجئت بأصحابي بيكلموني وهما بيعيطوا وفاكرني اتوفيت وانا مش فاهمة في ايه واتصدمت لما شوفت صوري مالية السوشيال ميديا وعليها خبر وفاتي” . 

سيارة ياسمين أيمن

وأضافت ياسمين أيمن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :" الحمد لله اني كنت في البيت مع والدتي وشيفاني قدام عينيها ، ومكنتش بر ، لأنها لو كانت سمعت الخبر ده وانا مش موجودة كان ممكن يجرالها حاجة ، وهي اعصابها تعبت من كتر الصور بتاعتي اللي نزلت ومكتوب عليها خبر وفاتي" . 

وأوضحت ياسمين أن أقاربها تواصلوا معها على الفو بعد انتشار الخبر، لكنهم لم يصدقوا لأنها لا تمتلك سيارة في الأساس، أما صاحبة الحادثة الحقيقية كان لديها سيارة بورش ، وقالت مازحة :" انا معنديش عربية أساسا عشان كدا قرايبي كانوا عارفين ان مش انا اللي عملت الحادثة ، وياريت الناس تبطل تنشر صوري ويشوفوا مين البنت الحقيقية اللي توفت وربنا يرحمها ويصبر أهلها " . 

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