بعد خبر وفاتها.. الفنانة ياسمين أيمن : معنديش عربية ومش أنا صاحبة الحادثة

خلال الساعات الأخيرة انتشرت أخبار عن وفاة الفنانة ياسمين أيمن التي تعمل بالفن التشكيلي، بعد تعرضها لحادث سيارة مروع في منطقة التجمع الأول .

لكن بعد التحقق من الأخبار التي تم تداولها ، لم تكن الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن هي المقصودة في الحادث، لكنه تشابه أسماء ، ونفت تماماً تعرضها للواقعة .

وتواصل موقع صدى البلد مع ياسمين أيمن عبر الهاتف للاطمئنان عليها ، وقالت أنها بخير وليست هي الفتاة المقصودة التي توفت منذ ساعات في الحادث، لكنها فتاة أخرى تحمل نفس الاسم لكنها لا تعرف من تكون ولا تعلم عنها شيئاً .

و روت ياسمين أيمن تفاصيل ما تعرضت له منذ ساعات وقالت : “ فوجئت بأصحابي بيكلموني وهما بيعيطوا وفاكرني اتوفيت وانا مش فاهمة في ايه واتصدمت لما شوفت صوري مالية السوشيال ميديا وعليها خبر وفاتي” .

سيارة ياسمين أيمن

وأضافت ياسمين أيمن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :" الحمد لله اني كنت في البيت مع والدتي وشيفاني قدام عينيها ، ومكنتش بر ، لأنها لو كانت سمعت الخبر ده وانا مش موجودة كان ممكن يجرالها حاجة ، وهي اعصابها تعبت من كتر الصور بتاعتي اللي نزلت ومكتوب عليها خبر وفاتي" .

وأوضحت ياسمين أن أقاربها تواصلوا معها على الفو بعد انتشار الخبر، لكنهم لم يصدقوا لأنها لا تمتلك سيارة في الأساس، أما صاحبة الحادثة الحقيقية كان لديها سيارة بورش ، وقالت مازحة :" انا معنديش عربية أساسا عشان كدا قرايبي كانوا عارفين ان مش انا اللي عملت الحادثة ، وياريت الناس تبطل تنشر صوري ويشوفوا مين البنت الحقيقية اللي توفت وربنا يرحمها ويصبر أهلها " .