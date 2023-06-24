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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفية في حادثة التجمع ؟

ياسمين أيمن الحقيقية
ياسمين أيمن الحقيقية

نفت الفنانة ياسمين أيمن الخبر المنتشر عن وفاتها في حادث سيارة مروع في التجمع الأول ، بعد اصطدام سيارتها في الرصيف والأشجار . 

وأكدت ياسمين أيمن في تصريحات لموقع صدى البلد ، أنه هناك تشابه أسماء بينها وبين الفتاة الحقيقة التي توفيت في الحادث ، حيث كانت تقود سيارة بورش بسرعة 200 كيلو أدت إلى وفاتها بشكل مروع . 

وبعدما تم الاطمئنان على الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن ، تساؤل الجميع عن هوية الفتاة الحقيقة المتوفية في حادثة التجمع ، من تكون ؟ 

وبعد البحث تم التواصل لهوية الفتاة صاحبة السيارة البورش ، وتدعى ياسمين أيمن نبيل مصطفى وهي من الزقازيق لكنها تسكن في القاهرة ، وتعمل في إحدى شركات العقارات . 

وقام العديد من صديقات ياسمين أيمن المتوفية الحقيقية في الحادث ، بنشر تعزيات على حسابها على فيسبوك، ومعبرين عن صدمتهم في وفاة صديقتهم ياسمين . 

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بعد خبر وفاتها.. الفنانة ياسمين أيمن : معنديش عربية ومش أنا صاحبة الحادثة

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الحقوا الفنانة عملت حادثة| القصة الكاملة لشائعة ياسمين أيمن من الموت للحياة

أما الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن روت تفاصيل ما تعرضت له منذ ساعات وقالت : “ فوجئت بأصحابي بيكلموني وهما بيعيطوا وفاكرني اتوفيت وانا مش فاهمة في ايه واتصدمت لما شوفت صوري مالية السوشيال ميديا وعليها خبر وفاتي” . 

وقالت :"أنا معنديش عربية أساسا عشان كدا قرايبي كانوا عارفين ان مش انا اللي عملت الحادثة ، وياريت الناس تبطل تنشر صوري ويشوفوا مين البنت الحقيقية اللي توفت وربنا يرحمها ويصبر أهلها " .

الحمد لله اني كنت في البيت مع والدتي وشيفاني قدام عينيها ، ومكنتش بر ، لأنها لو كانت سمعت الخبر ده وانا مش موجودة كان ممكن يجرالها حاجة ، وهي اعصابها تعبت من كتر الصور بتاعتي اللي نزلت ومكتوب عليها خبر وفاتي" .  

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