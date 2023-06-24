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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحقوا الفنانة عملت حادثة| القصة الكاملة لشائعة ياسمين أيمن من الموت للحياة

صدى البلد

"الحقوا الفنانة ياسمين أيمن، نجمة برنامج الدوم، عملت حادثة في منطقة التجمع"، تلك كانت بداية شائعة خبر وفاة الفنانة ياسمين أيمن عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك".

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

شاهد.. أول تعليق من ياسمين أيمن بعد انتشار شائعة وفاتها

صدى البلد يرصد في السطور التالية القصة كاملة من بداية شائعة خبر وفاة ياسمين أيمن نجمة برنامج الدوم، جراء حادث في منطقة التجمع، وحتى تصريحها الخاص لموقع صدى البلد واطمئنان جمهورها أنها بصحة جيده ونفى تعرضها لحادث سير في منطقة التجمع.

بدأت الشائعات تنتشر بسرعة البرق على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بخبر وفاة الفنانة ياسمين أيمن، حتى كتب بعض رواد الفيس بوك": الحقوا الفنانة ياسمين أيمن عملت حادثة في منطقة التجمع الخامس.

ياسمين أيمن

 

ومع مرور الوقت، خرجت الفنانة ياسمين أيمن، ونفت ما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية، حول تعرضها لحادث سيارة في منطقة التجمع الخامس.

وقالت ياسمين أيمن، في تصريح لـ “صدى البلد”: أنا كويسة الحمد لله واللي حصل ده كان مجرد تشابه أسماء".

وكتبت ياسمين أيمن عبر حسابها على فيسبوك: "جماعة اطمئنوا أنا كويسة والخبر ده كذب ومفيش أي حاجة حصلت".

وأضافت ياسمين أيمن : “ حقيقي الكلام كله كذب خضيتوا صحابي والناس خايفة بجد فعيب اللعب بالمشاعر ده”.

وانتشرت شائعات بوفاة الفنانة الشابة خلال الساعات الماضية في حادث سير مروع بالتجمع الخامس.

وكانت ياسمين أيمن، قد شاركت في برنامج “الدووم”.

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