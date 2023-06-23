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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

سيارة ياسمين أيمن
سيارة ياسمين أيمن

تصدر حادث الفنانة ياسمين أيمن، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الدقائق القليلة الماضية وذلك بعد خبر إصابتها إثر حادث سيارة.

ويتساءل الكثير من المتابعين عن سبب حادث الفنانة الشابة وملابساته ومن هي ياسمين أيمن.. فماذا حدث خلال الدقائق الأخيرة؟

تفاصيل حادث ياسمين أيمن

تعرضت الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن لحادث انقلاب سيارتها بمنطقة التجمع الأول، حيث اختلت عجلة القيادة بيدها بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في انقلاب السيارة عدة مرات لمسافة طويلة واصطدامها بالأشجار والرصيف.

كانت السيارة التي تقودها تحمل الرقم "ل و٧٦٦٢" من نوع بورش، وكان برفقتها شاب يدعى عبدالرحمن أ.ع. توفي الشاب في الحادث، فيما أصيبت ياسمين بجروح خطيرة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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كانت سرعة السيارة وقت الحادث تقترب من الـ200 كيلومتر في الساعة، وتم استخدام عدد كبير من كاميرات المراقبة لرصد الواقعة.

بدوره أمر اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من هي الفنانة ياسمين أيمن؟

ياسمين أيمن هي فنانة تشكيلية مصرية ولدت عام 1994، تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان في القاهرة عام 2016، وحصلت على المركز الأول في معرض الفن القصير 2016.

كانت ياسمين أيمن تعرف بأعمالها الفنية التي تتميز بالخطوط النظيفة والألوان الزاهية، وقد شاركت في العديد من المعارض الفنية وورش العمل في مصر وخارجها.

ياسمين أيمن 

وقد أدى خبر إصابتها بشكل مفاجئ في حادث سيارة إلى حزن وصدمة كبيرين في الأوساط الفنية والمجتمع المصري بأكمله.

وتم تداول العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الناس الذين تأثروا بإصابتها المفاجئة.

آخر ظهور للفنانة ياسمين أيمن

كان أخر ظهور للفنانة ياسمين أيمن، خلال مشاركتها في برنامج الدوم، نهاية العام الماضي، والذي يعرض المواهب الشابة أمام الجمهور من خلال شاشة التليفزيون.

جسدت ياسمين خلال مشاركتها في البرنامج معاناة متضرري زلزال سوريا من خلال تمثال عرضته على لجنة تحكيم فئة الفن التشكيلي في مرحلة التصفيات النصف نهائية.

ياسمين أيمن 

تحدثت ياسمين أيمن عن فكرة تمثالها، قائلة: أنا كان عندي صديقة سورية كانت بتتكلم معايا عن أقاربها المتضررين من الزلزال وأنا كان ليا وجهة نظر وشايفة إن الناس اللي طلعت من الحطام ده بعد عدة أيام واستحملوا الظروف دي هيكونوا أقوى ومتمسكين بالحياة أكتر من أي حد، والبنت دي متمسكة بالأمل رغم كل الصعاب.

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