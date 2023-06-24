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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

حادث
حادث

لقيت مديرة مبيعات في شركة عقارات وزميلها مصرعهما بعد ان اختلت عجلة القيادة نتيجة للسرعة الزائدة التي ادت لاصطدام السيارة بأحد الاسوار في منطقة التجمع الأول.

تلقي قسم شرطة التجمع الاول بلاغاً بوقوع حادث اصطدام سيارة بأحد الاسوار في دائرة القسم.

علي الفور انتقل رجال الأمن وتبين من الفحص مصرع فتاة تعمل مديرة مبيعات في شركة عقارات وزميلها اثر الحادث بعد ان اختلت عجلة القيادة في يد الفتاة لتصطدم سيارتها بالسور وتتهشم سيارتها .

تم تحرير محضر وجارٍ فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وتولت النيابة التحقيق.

ونفي مصدر أمني ما نشرته المواقع الأخبارية حول مصرع الفنانة ياسمين أيمن ، مؤكداً انها ليس لها علاقة بهذا الحادث .

اصطدام سيارة التجمع الاول اختلت عجلة القيادة مصرع فتاة ياسمين أيمن

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