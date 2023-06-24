النفط ينخفض بفعل مخاوف الطلب مسجلاً خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار النفط عند التسوية مسجلةً خسارة أسبوعية وسط قلق ‏المستثمرين من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب على النفط رغم ‏بوادر على انخفاض الإمدادات من بينها تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية.‏

وتراجع مزيج برنت 29 سنتا أو 0.4% عند التسوية إلى 73.85 دولار للبرميل ‏مسجلاً خسارة لليوم الثاني على التوالي. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 35 ‏سنتا أو 0.5% إلى 69.16 دولار للبرميل.‏

وخسر خام برنت أمس الخميس حوالي ثلاثة دولارات للبرميل بعدما رفع بنك ‏إنكلترا (المركزي) أسعار الفائدة بمقدار أعلى من المتوقع بلغ نصف نقطة مئوية. ‏ورفع البنكان المركزيان في النرويج وسويسرا أيضا أسعار الفائدة.‏

وتراجع خاما القياس أكثر من 3.5% خلال الأسبوع.‏

وأصبح احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا في الولايات المتحدة أكثر ترجيحا. وقالت ‏ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو إن توقع رفع ‏أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام توقع "منطقي للغاية".‏

وعزز عزوف المستثمرين عن المخاطرة أيضا قيمة الدولار، وهو ما يشكل ضغطاً ‏على أسعار النفط إذ يجعلها أعلى على حائزي العملات الأخرى.‏

وأظهر تقرير المخزونات الأمريكية لهذا الأسبوع تراجعا مفاجئاً بلغ 3.8 مليون ‏برميل في مخزونات النفط الخام.‏

ومن المتوقع أيضا أن تشهد السوق انخفاضا في المعروض بعد بدء سريان خفض ‏السعودية لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو تموز وهو ما أعلنته المملكة ‏بالإضافة إلى اتفاق تحالف أوبك+ للحد من الإمدادات حتى 2024.‏