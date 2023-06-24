ننشر أسماء 18 مصاباً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أصيب 18 شخصاً بكدمات وكسور في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين الشرطة بمركز منفلوط في أسيوط.

وحصل موقع صدي البلد علي أسماء المصابين وحالتهم الصحية بعد نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومنفلوط المركزي وهم :

" حمزه. ح. ح" ٢٨ عاماً، اشتباه كسر بالزراع الأيسر مع كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، " سعد. ع. س" ٢٣ عاماً، سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، مقيمان مركز العسيرات محافظة سوهاج.

كما أصيب " هانم. م. ع"، 35 عاماً، اشتباه كسر بالعمود الفقري وما بعد الإرتجاج، و " رحيق. م. م "، 6 أعوام، كدمات وسحجات بالجسم، و " اسراء. م. م"، 4 أعوام، جروح وكدمات بالجسم، و" منه. ف. إ"، 17 عاماً، كسر بالعمود الفقري، و " فاطمة. أ. م"، 17 عاماً، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و" أسماء. م. أ"، 15 عاماً، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات بالجسم، و" فاطمة. ع. ع"، 80 عاماً، اشتباه كسر بالفخذ الايسر والعمود الفقري، و " أسماء. م. ط"، 18 عاماً، اشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات بالجسم، و" محمد. أ ع ، 10 أعوام، كدمات بالجسم، و رشا. ص. أ"، 33 عاماً، اشتباه كسر الضلوع وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



كما أصيب" هاجر. م. م"، 12 عاما، كسر بالزراع الأيمن، و " رنا. أ. أ"، ١٣ عاماً، كسر بالزراعين، و " بسمله. ن. م"، 12 عاماً، كدمات بالجسم، و " ريتال. أ. م "، 3 أعوام، كدمات بالجسم، و" رمضان. أ. ب"، ٤١ عاماً، اشتباه كسر الضلوع، و" محمد. ح. ه"، ٣٤ عاماً، كدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي.

كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية العتامنة بمركز منفلوط ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ميكروباص بحري كمين الطريق بالطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط وإصابة 18 شخصا وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومنفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.