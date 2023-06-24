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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 18 شخصاً في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

إصابة 18 شخصاً في
إصابة 18 شخصاً في إنقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أصيب 18 شخصاً في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين الشرطة بمركز منفلوط في أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومنفلوط المركزي.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية العتامنة بمركز منفلوط ووجود مصابين.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص بحري كمين الطريق بالطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط وإصابة 10 شخصا وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومنفلوط المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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