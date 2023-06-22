بـ66 طلقة نارية|السجن 3 سنوات لشقيقين شرعا في قتل 3 أشخاص بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط شقيقين بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لشروعهما في قتل 3 أشخاص بسبب خصومة ثأرية قديمة بقرية المعصرة بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل .

تعود وقائع القضية رقم 4106 لسنة 2022 جنايات الفتح إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الفتح من "حازم . ع . د" بقيام المتهمان “حسين . ح . ع” وشقيقه "حسانين . ح . ع" وآخرين بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه لوجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين وعائلة المجني عليه.

وتوصلت تحريات النقيب محمد عادل الجاحر معاون مباحث مركز شرطة الفتح إلى وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المعصرة بسبب خصومة ثأرية بين عائلتين وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وعثرت قوات الشرطة على 66 طلقة نارية فارغة مكان الحادث.

وتمكّن ضباط الشرطة من تحديد مرتكبي الواقعة وهم المتهمان "حسين . ح . ع" و شقيقه "حسانين . ح . ع" وآخرين جار ضبطهم.

وكان المستشار مؤمن رضوان المحام العام لنيابات شمال أسيوط أحال المتهمين وآخرين إلى محكمة الجنايات لشروعهم في قتل المجني عليهم " حازم . ع . د " و " جمعة . ع . د " عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وشرعوا في قتل المجني عليه "حسام . ج . ج" عمدًا وأحرزوا أسلحة نارية بندقية آلية وذخيرة واستعرضوا القوة ولوحا بالعنف والتهديد وكان بقصد ترويعهم وتخويفهم.