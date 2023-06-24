آخر أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى.. الجملي 270 جنيها والبلدي 300

قبل أيام على عيد الأضحى المبارك، يقبل المواطنون على شراء اللحوم، والتعرف على أخر الأسعار، ومدى الزيادة عن السنوات الماضية.

ورصدت عدسة صدى البلد، في جولة من أحد الأسواق، إقبال المواطنين، وحركة البيع والشراء، ومختلف الأسعار.

وأشار أحد جزاري اللحوم، في لقاء مع صدى البلد، أن سعر اللحم البلدي بدون دهن 300 جنيها، بينما اللحم الدسم 270 جنيها، وسعر كيلو اللحم الجملي الصغير 270 جنيها، والجملي الكبير ب250 جنيها.

وعن سعر اللحم الضاني الممتاز اليوم يسجل الكيلو 320 جنيها، وأعرب ان سبب الزيادة في الأسعار يرجع الي ارتفاع سعر الأعلاف.

أسعار فواكه اللحوم

وتابع أن كيلو الكبدة ب 300 جنيها، والكبدة الجملي ب 280 جنيها، وفرد الكوارع يبدأ من 150 جنيها، والممبار ب 100 جنيها، والكرشة ب 80 جنيها، ولحم الرأس ب 160 جنيها، واللسان ب150 جنيها، والمخ ب 140 جنيها.