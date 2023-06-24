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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توفير ما يقارب من 1400طن لحوم.. استعدادات جمعية الأورمان لاستقبال عيد الأضحى

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

تحدث محمد فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، عن استعدادات الجمعية لاستقبال عيد الأضحى، قائلا: الجمعية تقدم صك الاضحية كـ نشاط سنوي، مستمر منذ 15 عام.


وأضاف "محمد فؤاد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه مع ارتفاع أسعار اللحوم، قومنا بإطلاق مبادرة تقسيط صك الأضحية، متابعا: حصلنا على فتوة شرعية من دار الإفتاء، فيما يخص تقسيط صك الأضحية.


وأكمل: لدينا صك بلدي وآخر مستورد، سنقوم بذبج ما يقارب من 500 طن لحوم، وخارج مصر سيذبح مايقارب من 900 طن، خلال أيام التشريق، وذلك لتحقيق وكالة الأضحية.


ولفت إلى أن الجمعية لديها قاعدة بيانات قوية وشاملة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، منوها بأنه يتم توزيع اللحوم المذبوحة داخل مصر خلال أيام العيد.

 

واسترسل: اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام التشريق، ولكنها تصل إلى مصر بعد العيد بـ شهر ونصف، ونعمل على توزيعها طوال العام.

جمعية الاورمان عيد الأضحى صك الأضحية الأورمان وزارة التضامن الاجتماعي

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