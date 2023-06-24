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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا تراقب التطورات في روسيا.. وتنصح مواطنيها بعدم السفر إليها

روسيا
روسيا

تراقب أوروبا الغربية التطورات في روسيا، ناصحة مواطنيها بعدم السفر إلى المناطق المتضررة، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه يراقب الوضع عن كثب، وإنه على اتصال مع زعماء أوروبيين آخرين وشركاء مجموعة السبع.

وأضاف: "من الواضح أن هذه مسألة روسية داخلية”.

وقامت المملكة المتحدة بتحديث إرشادات السفر يوم السبت لتذكير المواطنين بأنها ترى أنها ضد السفر إلى روسيا. 

وأشارت إلى أن التوترات العسكرية في منطقة روستوف، مشيرة إلى خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في البلاد.

وذكرت ألمانيا أنها تراقب الوضع بالمثل، وطلبت من المواطنين تجنب وسط موسكو.

 

أوروبا الغربية روسيا عدم السفر المناطق المتضررة رئيس المجلس الأوروبي

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