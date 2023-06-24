الاتفاق على بروتوكول ثلاثى لتقديم باقة من برامج الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم، مع مجموعة من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية بحضور مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبحث التعاون المشترك على صعيد برامج الدعم والرعاية للاعبين الدوليين فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق حول إبرام بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارة الشباب والرياضة و الاتحادات الرياضية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بما يُسهم فى توفير موارد مالية إضافية للاتحادات الرياضية تُنفق على النواحى الفنية فى إعداد لاعبى المنتخبات، والأمور اللوجستية والإدارية المتعلقة بسفر البعثات المصرية للمشاركة فى المعسكرات والبطولات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشراكة ستعمل على توفير برامج رعاية للاعبين طوال العام لتهيئة المناخ ، والاستجابة لمطالبهم بما يُساعد فى زيادة تركيز اللاعبين وتحفيزهم نحو الاستعداد الأمثل لمختلف البطولات.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أنه بخلاف نتائج هذا البروتوكول، فإن الوزارة مستمرة فى تقديم الدعم المالى المباشر للاتحادات الرياضية لتغطية التكاليف المتعلقة بإعداد اللاعبين فنياً لكافة البطولات الرياضية الدولية والإقليمية والقارية والعربية، بجانب برامج الرعاية المقدمة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن هذه المجهودات تأتى جميعها فى صالح شئون لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبينا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبى مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

كما ناقش الاجتماع استعدادات الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة المقرر إقامتها فى باريس ٢٠٢٤م، والحرص على تقديم أداء مميز وتحقيق مزيد من الميداليات الأوليمبية مقارنةً بعدد الميداليات التى تحققت فى الدورة السابقة.

وقدم رؤساء الاتحادات الرياضية الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية لحرصها على متابعة المنظومة الرياضية عن كثب، والتحفيز الدائم للأبطال الرياضيين، إضافة إلى الدور الملموس لوزير الرياضة فى دعمه المتواصل للمنظومة، معربين عن تطلعاتهم لتحقيق نتائج إيجابية وسريعة جراء بروتوكول التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حضر الاجتماع كل من محمد يحيى رئيس الشركه المتحدة الخدمات الرياضية والتسويق والاعلام، والمستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو ، والمهندس مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو ،والدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز ، والدكتور سيف شاهين رئيس اتحاد العاب القوى، والكابتن محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الاثقال ، والكابتن محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردى رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضى، ومحمد الشاذلى مدير عام الادارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمى باسم الوزارة.