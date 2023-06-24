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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وفد محلية النواب يتفقد تطوير وتبطين ترعة السويس بحي الجناين.. صور

صدى البلد

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، أعمال تطوير وتبطين ترعة السويس بحي الجناين، بطول 7 كم، برفقة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ويساهم مشروع تبطين ترعة السويس في تأمين مداخل مآخذ المياه لمحطات مياه الشرب فضلاً عن إبراز الشكل الجمالي للمنطقة وكذلك الاستخدام الترفيهي لأبناء المحافظة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وجه فى وقت سابق بتوفير 200 مليون جنيه من وزارة التخطيط وكذا 100 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية، لاستكمال أعمال التطوير المختلفة بمحافظة السويس.

وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة السويس، وطلب تقريراً عن نشاط وأعمال المركز والطلبات التي تلقاها خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء وما تم بشأنها.

وتفقد الوفد البرلماني تطوير 16 عمارة بعمارات اللوكس بمنطقة الغريب بحي السويس بتكلفة تتعدى الـ 3 ملايين جنيه كأقدم مدينة حكومية بالمحافظة وتشمل أعمال التطوير دهانات وتجديد شبكات المرافق ضمن رفع كفاءة وتجديد 35 مدينة سكنية بأحياء السويس بتكلفة مبدئية حوالى 100 مليون جنيه.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أن الهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار التكليف الرئاسى بتطوير المدن السكنية القديمة للحفاظ على الثروة العقارية بالمحافظة.

تفقد وفد مجلس النواب تطوير منطقة التوفيقية بمسطح 205000 متر مسطح في حدود 49 فدان، ويشمل 45 بلوك سكني تضم 90 عمارة،  وتشمل أعمال التطوير دهان الواجهات وتطوير وسائل الصرف الصحي وتغذية المياه، ورصف الشوارع ولاند سكيب، والمسطحات الخضراء، وإنشاء ساحات انتظار مركبات، وسوق حضاري (عدد 14 محل ثابت بالإضافة إلى الوحدات الخفيفة، ومنطقة ترفيهية تشمل ألعاب أطفال وملعب خماسي.

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مدينة 24 أكتوبر للشباب، والتقى الوفد بعدد من المواطنين خلال الجولة التفقدية، وأعرب المواطنين عن سعادتهم بأعمال التطوير التي تمت في المنطقة بعدما كانت مساكن قديمة وعشوائية، وتحولت إلى مساكن آدمية لتوفير حياة كريمة لهم، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أوجد حالة الجدية، وهذه المشروعات لتطوير وتأهيل المساكن لتوفير سكن كريم ولائق للمواطنين..تحيا مصر ".

وتفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع سكن لكل المصريين بالسويس والذي يشمل نحو 158 عمارة، والمشروع الخاص ب18 عمارة.

الإدارة المحلية بمجلس النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ مجلس النواب تبطين ترعة السويس

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