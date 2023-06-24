يعد الرقاق باللحمة المفرومة من أشهر الأكلات التى يقدمها المصريون فى احتفالات عيد الأضحى المبارك كما يتم تقديمها في بعض الدول العربية الأخرى.



نعرض لكم طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة المفرومة من خلال خطوات الشيف شربينى

مقادير الرقاق باللحمة المفرومة المفرومة :

رقاق

لحمة مفرومة

زبدة

بصل

مرقة أو شوربة

فلفل ملح "حسب الرغبة "

أعشاب "حسب الرغبة "

ثوم

توابل

كرفس

كرات

مكسرات

طماطم

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة :

* عصجي اللحمة بالتوابل والسمنة والملح على نار هادئة ثم اضيفى الخضار المفروم .

* اضيفى الفلفل الأسود على اللحمة المعصجة و قلبيهم جيدًا ثم اضيفى المرقة المطحونة والطماطم .

* اغمسى الرقاق فى الشوربة ثم رصى طبقات منه في الصينية المدهونة ثم أضيفى الحشوة ثم قومى بوضع طبقات الرقاق المتبقية وادهنى الوجه بالسمنة ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة عالية حتى النضج .

