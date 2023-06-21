أكلات عيد الأضحى.. طريقة عمل الرقاق الطري في المنزل

إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات عيد الأضحى نقدم لك طريقة عمل الرقاق الطري في المنزل.

المقادير:

كوبين دقيق

كوب ماء دافئ أو حسب ماتأخذ العجينه

ملعقه صغيره سكر

رشة ملح

طريقة العمل:

تعجن المقادير معا ونغطيها بالبلاستك ونتركها ترتاح نصف ساعه فى حرارة الغرفة.

نقطع العجينة كور صغيرة ونرشها دقيق ونفردها بالنشابة بالحجم المطلوب.

تخبز في الفرن حتي تشمع ويظهر فقاقيع في الرقاق أو فى مقلاة كبيرة ندهنها ولمرة واحدة فقط بالفرشاة بقليل من السمن.

نضع فيها حبة الرقاق بعد تسخينها على النار وعندما ينضج من الوجه نقلبه على الوجه الآخر ونرفعه، ونراعى ألا ننشف حبات الرقاق ونكرر هذه العملية حتى ننتهى من الكمية ليكون جاهزا

ولتخزينه نطفئ الفرن ونتركه في سخونة الفرن ليجف ويقرمش.