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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الباز: طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة لن يؤثر على التضخم

محمد الباز
محمد الباز

قال  الإعلامي محمد الباز، إن دلالات طباعة  2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة لن يؤثر على التضخم. 


وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن طباعة 2.5 مليار جنيه من فئة العشرين الجديدة، لا تؤثر على معدلات التضخم، لأن طباعة النقود لها عدة حالات، منها طباعة بدل هالك، وطباعة نقود لمواكبة زيادة الناتج القومي.


وأشار الباز إلى أن طباعة النقود تؤدي لزيادة معدل التضخم في حالة واحدة هو أن يقوم البنك المركزي بطباعة نقود لصالح الخزانة العامة.


وأكمل : "لدينا تصريح عن مصادر مهمة، أن البنك المركزي لم يطبع نقودا ليقرضها للخزانة العامة للدولة، خلال السنوات الأخيرة على الإطلاق".

الباز 20 جنيه الجديدة اخر النهار طباعة النقود معدل التضخم البنك المركزي

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