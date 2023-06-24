خبير تغذية ينصح بتناول 6 وجبات يوميا بدلا من 3 .. تفاصيل

90% من المصريين يعانون من مشاكل في الهضم

قال الدكتور فراج هارون خبير التغذية، إن تغيير اللايف ستايل مهم، من أجل التغذية الصحية السليمة، ويأتي في المقدمة توزيع الوجبات على مدار اليوم ليكون 6 وجبات، بدل من 3 وجبات.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن تغيير اللايف ستايل يكون لصحة أفضل وليس لكميات أعلى من الطعام، مشيرًا إلى أن بعض التطبيقات على الهواتف تحدد سعرات الوجبات السريعة.



وتابع : "استهلاك الطعام يجب أن يختلف من شخص لآخر وفقًا للمجهود المبذول، فشخص جالس على المكتب مستحيل يستغرق ألفين سعر حراري".

أوضح أن تغيير نظام التغذية يمكن أن يصبح علاجًا لمرضى السكر والضغط، وحذر من تناول وجبات دسمة في وقت متأخر من الليل، لأن هذا الوقت مخصص لكي يتخلص الجسم من السموم، وتناول الوجبات الدسمة لا يساعد على القيام بهذه الوظيفة.

أكمل : "النباتيين بيقدروا يعملوا لايف ستايل جيد وتنظيم للوجبات، وأنا شخصيًا كان عندي سكر، لم أعد أعاني من السكر، بعد تنظيم وجباتي، وعمل كنترول للأغذية، محافظ أن يبقى الكبد في أحسن حالاته".

القولون العصبي يمكن علاجه



ولفت إلى أن 90% من المصريين يعانون من مشاكل في الهضم، بسبب سوء التغذية، منوهًا أن القولون العصبي يمكن علاجه بدون أدوية من خلال الأكلات المناسبة.