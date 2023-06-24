عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

90% من المصريين يعانون من مشاكل في الهضم

خبير تغذية ينصح بتناول 6 وجبات يوميا بدلا من 3 .. تفاصيل

التغذية السليمة
التغذية السليمة

قال الدكتور فراج هارون خبير التغذية، إن تغيير اللايف ستايل مهم، من أجل التغذية الصحية السليمة، ويأتي في المقدمة توزيع الوجبات على مدار اليوم ليكون 6 وجبات، بدل من 3 وجبات.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن تغيير اللايف ستايل يكون لصحة أفضل وليس لكميات أعلى من الطعام، مشيرًا إلى أن بعض التطبيقات على الهواتف تحدد سعرات الوجبات السريعة.


وتابع : "استهلاك الطعام يجب أن يختلف  من شخص لآخر وفقًا للمجهود المبذول، فشخص جالس على المكتب مستحيل يستغرق ألفين سعر حراري".

أوضح أن تغيير نظام التغذية يمكن أن يصبح علاجًا لمرضى السكر والضغط، وحذر من تناول وجبات دسمة في وقت متأخر من الليل، لأن هذا الوقت مخصص لكي يتخلص الجسم من السموم، وتناول الوجبات الدسمة لا يساعد على القيام بهذه الوظيفة.

أكمل : "النباتيين بيقدروا يعملوا لايف ستايل جيد وتنظيم للوجبات، وأنا شخصيًا كان عندي سكر، لم أعد أعاني من السكر، بعد تنظيم وجباتي، وعمل كنترول للأغذية، محافظ أن يبقى الكبد في أحسن حالاته".

القولون العصبي يمكن علاجه


ولفت إلى أن 90% من المصريين يعانون من مشاكل في الهضم، بسبب سوء التغذية، منوهًا أن القولون العصبي يمكن علاجه بدون أدوية من خلال الأكلات المناسبة.

تغذية وجبات الدكتور فراج هارون اللايف ستايل اخر النهار الوجبات السريعة نظام التغذية القولون العصبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكلها اتغير .. رضوى الشربيني تظهر بقوام مميز في أحدث إطلالة

بعد تمرد فاجنر .. السفارة الروسية توجه رسالة عاجلة للمصريين

مصرع طاقمها .. فاجنر تسقط مروحية روسية في فورونيج

صدمة لعشاق القلعة البيضاء.. بيراميدز يخطف لاعبين من الزمالك

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

ترشيحاتنا

مدبولي في اجتماع مع نظيره الهندي: حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات دولار

كنت أخرس واتكلمت.. سليمان عيد يكشف كواليس من حياته وهذه قصة «البيت بيتي»|فيديو

ماما عايزاني أتجوز أحمد عز.. صور وضعت ميريهان حسين فى مأزق

نقطة واحدة تفصل النجم الساحلي عن التتويج بالدوري التونسي |تفاصيل

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمود خلف

الخارجية الفلسطينية تحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

بعد حالة الجدل.. تعرف على سبب إلغاء معرض كاريكاتير عن الشيخ الشعراوي|خاص

ندمانة على شغلى فى شارع الهرم .. صور أثارت الجدل لـ بوسى

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ