لأصحاب الدايت.. طرق لتناول الفتة والرقاق وأكلات العيد بدون زيادة في الوزن

نشر الدكتور جمال عاصم خبير التغذية منشورا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن طرق لتناول الفتة والرقاق وأكلات العيد بدون زيادة في الوزن.

وقال عاصم في منشوره" العيد يعني فتة وممبار و رقاق ولحمة. وتابع عاصم " علشان الدايت السنة دي يصمد أمام كل الإغراءات نعرض لكم خطوات بسيطة في تغيير طريقة طبخ الأكل بس هتفرق جدًا في كمية الدهون بالعيد.

أولا اللحم الضاني يمكن أن استغني عن سلقها وتحمرها في السمنه وممكن سلقها وتحمرها في الفرن وفي الشوي وتتخلص من معظم الدهون وضعي بقدونس تحتها تمتص الدهون الزائدة.



ثانيا الفتة



في خمس خطوات عمل فتة خفيفه نسبيا في سعراتها

1-نجهز الشوربة وتدخل الفريزر

2-تخرج من الفريزر وقت الاستخدام وتتخلصي من الدهون فورا



3-جهزي الأرز بدون دهون وممكن نستخدم الشوربه التي تخلصنا من دهونها

4-نحمص العيش في الفرن بدون اي زيوت

5-واخيرا ة زيت واحدة كافية لتحمير الثوم

ثالثا الرقاق

ونسقي الرقاق بالشوربة بدون دهون وبدون سمنة

واللحمة المفرومة تتعصج من غير دهون أو زيوت



رابعا الممبار

الممبار بطبيعته تكوينه كله دهون فالأفضل نقلل منه الكمية



1-ان يحشي الممبار بدون دهون في خلطة حشو الممبار والافضل تكون بدون تسبيك

2- ويدخل الفرن او تحت الشواية