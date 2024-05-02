الكشف على 1540 مريضا.. قافلة طبية مجانية غربي الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية على مدار يومين بوحدة عبد الباسط الصحية بقرية عبد الباسط عبد الصمد بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعد ٢٧ كم عن اقرب مستشفى (برج العرب المركزي).

وقالت الدكتورة غادة ندا إن القافلة ضمت ٩ تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء - تنظيم اسرة - جلدية - رمد) وشارك فيها ٥٦ عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٥٤٠ مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٩ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه تم خلال القافلة إجراء ٢٦٧ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و١٣٥ تحليلاً بمعمل الطفيليات و٣ أشعة سينية علاوة على فحص ٢٠٥ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر.

كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٥٦٤ مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.