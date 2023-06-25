موعد إعلان الأهلي تجديد عقد محمد شريف

كشفت الإعلامية سهام صالح، عن موافقة محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وقالت سهام صالح عبر برنامجها الكلاسيكو المذاع على قناة dmc : الأهلي اتفق مع محمد شريف علي تجديد عقدة لمدة 3 سنين والإعلان قريباً.

وتابعت :" في الحقيقة شريف كان لديه عروض عروض من مصر وخارج مصر، لكن حسم موقفه بالتجديد مع الأهلي وهيكون من الفئة الأولى داخل القلعة الحمراء.

واختتمت : أتمنى من الناس ترجع وتشاهد المواسم الأولى لشريف مع الأهلي وقت تالفه، وتسانده يرجعها تاني وبلاش تكسير طول الوقت حتى لو كان مستواه تراجع بعض الشيء.