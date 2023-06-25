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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يشترط تبييت النية لصيام يوم عرفة.. أمين الإفتاء يجيب

صدى البلد

أكد الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع.

وأوضح أنه يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل -التطوع- بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان العصر وألا يكون قد فعل شيئا يتنافي مع الصيام مثل الأكل والشرب.

وأشار إلى أنه إذا توفر الشرطان السابقان فيصح الصوم ويكون له الأجر والثواب من الله تعالى، مستدلا بما روي عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء قال: «فإني صائم»....».

ونبه مدير الأبحاث الشرعية، على أنه لا بد من تبييت النية قبل الفجر في صيام الفرض سواء رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان.

فضل صيام يوم عرفة 

ورد فيه أن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذى الحجة، وصومه لغير الحاج سنة مؤكدة، حيث صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، مؤكدة أن الفقهاء اتفقوا على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وروى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده». أخرجه مسلم.

فضل صيام يوم عرفة ، يوم عرفة من أفضل الأيام، لما قالته عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء». رواه مسلم (1348).

فضل يوم عرفة
فضل يوم عرفة ، ليوم عرفة فضائل كثيرة ليوم منها: أن يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم» [سورة التوبة : 39]. والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب ويوم عرفة من أيام ذي الحجة.

 و يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل-: «الحج أشهر معلومات» [سورة البقرة: 197] وأشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة ذو الحجة، و هو أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل-: «ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» [سورة الحج:28]، قال ابن عباس –رضي الله عنهما: الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة، كما أن الله تعالى بيوم أقسم بيوم عرفة لأنه أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل-: «وليال عشر» [سورة الفجر:2]، قال ابن عباس – رضي الله عنهما -: إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: وهو الصحيح.
 

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