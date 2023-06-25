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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تواجه اليابان في كأس العالم لشباب السلة اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي المنتخب المصري لشباب كرة السلة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني الكندي شيربي كيب، مع نظيره الياباني، في ثان لقاءات المنتخبين ببطولة كأس العالم المقامة بالمجر خلال الفترة من الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 2 يوليو المقبل.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الواحدة عصر الأحد على صالة أولا جابور بمدينة ديبريسين المجرية.

وكان منتخبنا الوطني قد خسر أولى مواجهاته أمام المنتخب الصربي بنتيجة 74-59، فيما تلقى المنتخب الياباني هزيمة أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 94-73.

وتضم قائمة الفراعنة بالبطولة 12 لاعبًا وهم "إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - محمد طارق خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش".

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتركيا والبلد المضيف المجر.

وتأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية 81-54

المنتخب المصري لشباب كرة السلة كأس العالم الفراعنة الأرجنتين

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