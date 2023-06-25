عسل يتأهل لنهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

استطاع مصطفى عسل التأهل لدور النهائي ببطولة العظماء الثمانية للرجال والسيدات، المقامة على ملاعب نادي سوديك بالتجمع الخامس الفترة من 20 حتى 25 يونيو الجاري.

وحقق عسل المصنف الرابع على البطولة الفوز على مواطنه علي فرج المصنف الثاني على البطولة بنتيجة (2-0) في مباراة استمرت لمدة 37 دقيقة، بواقع نقاط (11-2) (11-5).

ومن المقرر ان يلتقي عسل في دور النهائي اليوم مع البيروفي دييجو الياس، ونجح إلياس في التأهل لدور النهائي بعد فوزه على الإنجليزي محمد الشوربجي المصنف الثالث على البطولة بنتيجة (2-0).

وعلى صعيد السيدات تأهل كل من هانيا الحمامي ونوران جوهر لدور النهائي، حيث فازت الحمامي المصنفة الثالثة على البطولة على مواطنتها نور الطيب المصنفة السادسة على البطولة بنتيجة (2-1) في مباراة استمرت لمدة 21 دقيقة، بواقع نقاط (11-3) (11-8).

بينما تغلبت نوران جوهر المصنفة الأولى على البطولة مع مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثانية على البطولة بنتيجة (2-1) في مباراة استغرقت 56 دقيقة، بواقع نقاط (11-7) (10-11) (11-8).