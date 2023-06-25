كولونيل أمريكي متقاعد ينصح أوكرانيا باتخاذ هذه الخطوة الآن ضد روسيا

اعتبر المحلل العسكري الأمريكي لدى شبكة سي إن إن والعقيد المتقاعد سيدريك لايتون، أن ما حدث في روسيا، أمر يمكن أن تبني عليه أوكرانيا دعما لموقفها في الحرب.

وذكر أنه يمكن أن تفعل أوكرانيا الكثير للاستفادة من الفوضى التي أعقبت اتهام روسيا زعيم مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين بالحث على "التمرد المسلح".

وذكر لايتون، أن أوكرانيا يمكنها أن تضرب بقوة المناطق التي حصلت عليها فاجنر، واستعادة أشهر مدينة، وهي باخموت.

لفت لايتون، إلى أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم مدفعية ونيران كبيرة لضرب أهداف روسية، ستؤدي إلى خسارة روسية فادحة.

في غضون يوم ونصف، واجهت روسيا تهديدا حقيقيا تمثل في تمرد مسلح، كاد يطيح بكل شيء، بعدها تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بمعاقبة مقاتلي فاجنر الذين يسيرون نحو موسكو ويحتلون المدن على طول الطريق .

