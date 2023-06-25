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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تاجر تمويني لاستيلائه علي 6 آلاف جنيه في حملة بالغربية

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط تاجر تموينى بمركز كفرالزيات، استولى وتصرف فى سلع تموينية قيمتها 6 ألاف جنيه ببيعها فى السوق السوداء.

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كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد كلف مدير إدارة تموين مركز كفرالزيات بتشكيل حملة استهدفت التفتيش على عدد من البدالين التموينيين بمركز كفرالزيات، وتمكنت الحملة من ضبط تاجر تموينى تصرف فى سلع تموينية قيمتها 6 ألاف جنيه، وبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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حررت الحملة محضرا بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة  لتجرى شئونها.

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