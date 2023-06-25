تستوعب 250 ألف راكب يوميا.. مميزات كبيرة لمحطة بشتيل الجديدة| تفاصيل

أكد الدكتور عبد الله أبوخضرة، استاذ الطرق، بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن الدولة تتجه نحو الجمهورية الجديدة من مشاريع كبرى، مشيرا إلى أنه من ضمن تلك المشاريع الجديدة محطة بشتيل الجديدة.

وقال عبد الله أبوخضرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن محطة بشتيل الجديدة، سيكون بها أعلى مستوى من الخدمات للركاب حيث ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة.

وتابع أستاذ الطرق، بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن المحطة ستكون مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها، إضافة إلى وجود خدمات Wi-Fi، ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار .

250 ألف راكب يومياً

إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، مؤكدا أنه من المتوقع ان تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.