عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تستوعب 250 ألف راكب يوميا.. مميزات كبيرة لمحطة بشتيل الجديدة| تفاصيل

محطة بشتيل الجديدة
محطة بشتيل الجديدة

أكد الدكتور عبد الله أبوخضرة، استاذ الطرق، بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن الدولة تتجه نحو الجمهورية الجديدة من مشاريع كبرى، مشيرا إلى أنه من ضمن تلك المشاريع الجديدة محطة بشتيل الجديدة.

وقال عبد الله أبوخضرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن محطة بشتيل الجديدة، سيكون بها أعلى مستوى من الخدمات للركاب حيث ستكون  محطة ‏ذكية تبادلية  عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏ وكاميرات مراقبة.

وتابع أستاذ الطرق، بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن المحطة ستكون مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها، إضافة إلى وجود خدمات Wi-Fi، ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار .

 250  ألف راكب يومياً

إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، مؤكدا أنه من المتوقع ان تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة  250  ألف راكب يومياً.

 

محطة بشتيل الجديدة ماكينات TVM كاميرات مراقبة خدمات Wi-Fi الطاقة الاستيعابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل .. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

بشرى للمواطنين.. وظائف جديدة على بوابة الحكومة في هذا التوقيت

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

يبدأ من 13 جنيها| هبوط قياسي فى أسعار الأرز اليوم الأحد.. تفاصيل

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

الأهلي يكسب مواجهة “تجديد العقود”| كواليس توقيع ثلاثي الفريق.. “المخيف" يقترب.. وكولر ”في السكة"

ترشيحاتنا

الإعلان خلال ساعات.. صفقة الزمالك الأولى بالميركاتو الصيفي

فاجنر وكابوس خسارة روسيا الحرب.. هل تكون رأس يفغيني بريغوجين ثمنا لتمرده؟

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

ماتا في حضن بعض.. حاولت إنقاذ زوجها من غدر شقيقه فأنهى حياتهما معا

منعرج خطير| سيف جعفر يواجه الإيقاف.. الزمالك مهدد بالحرمان من القيد.. وبيراميدز يترقب

لتفادي أعطال العيد.. هذه الخطوات يمكن أن تفعلها بنفسك| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكبدة البلدي

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

بشروط الأهلي.. القصة الكاملة لتجديد عقد حسين الشحات وقيمة راتبه الشهري

الفرق كبير.. صور رضوى الشربيني وياسمين عز بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

في سياق الدراما.. فنانة عربية شهيرة : زوجي لا يمانع تقديمي مشاهد ساخنه

أخيرا ظهرت .. صفاء أبو السعود فى عزاء والد الفنانة أروى جودة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ