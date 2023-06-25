عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس وزراء الهند يزور مسجد الحاكم بأمر الله بالقاهرة التاريخية

رئيس وزراء الهند
رئيس وزراء الهند

استقبل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم،  ناريندا مودي رئيس وزراء الهند، بمسجد الحاكم بأمر الله وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية للقاهرة.

 

واصطحب الدكتور مصطفى وزيري رئيس وزراء هند والوفد المرافق له في جولة داخل المسجد قام خلالها باستعراض تاريخ المسجد وقيمته التاريخية والأثرية ومشروع الترميم الذي قامت به وزارة السياحة والآثار ومثلة في المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع وزارة الأوقاف وطائفة البهرة،  والذي تم الانتهاء منه وافتتاحه في فبراير الماضي.

 

وعقب انتهاء الزيارة حرص الدكتور مصطفى وزيري على تقديم هدية تذكارية لرئيس وزراء الهند عبارة عن نموذج لمركب مصرية قديمة تعبيرا عن التعاون بين مصر والهند ولاسيما في مجال التجارة منذ أقدم العصور.

 

فيما أعرب رئيس وزراء الهند عن إعجابه الشديد  بالمسجد ونقوشه المنحوتة على جدرانه ومداخله، وسعادته بزيارة هذا المسجد الأثري الهام.

 

جدير بالذكر أن مسجد الحاكم بأمر ويعود تاريخه للعصر الفاطمي وهو رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية بمصر، وثاني أكبر المساجد الأثرية في القاهرة بعد مسجد أحمد بن طولون.

IMG-20230625-WA0010
IMG-20230625-WA0010
IMG-20230625-WA0013
IMG-20230625-WA0013
IMG-20230625-WA0012
IMG-20230625-WA0012
IMG-20230625-WA0011
IMG-20230625-WA0011
IMG-20230625-WA0008
IMG-20230625-WA0008
IMG-20230625-WA0009
IMG-20230625-WA0009
رئيس وزراء الهند مسجد الحاكم بأمر الله الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأوقاف الحاكم بأمر الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل .. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

بسبب الكيمياء .. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

السيارة إتعجنت .. حادثة مروعة بمدينة رأس سدر

ترشيحاتنا

توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مطار أبوظبي الدولي الجديد

حامل في الشهر الكام .. «أزهر الشرقية» يكشف حقيقة نقل طالبة من الامتحان للمستشفى

هل توقفت الماكينات عن العمل؟ أزمة قاتلة تضرب اقتصاد ألمانيا| ماذا يحدث؟

التعليم تعلق على صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة: مطابق للمواصفات ومتدرج الصعوبة

صاحب أشهر بطاقة في متحف بروكلين.. قصة المصري الوحيد الناجي من السفينة تيتانيك

التضامن تنظم ورشة إدماج قضايا كبار السن في عملية صنع القرار.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

طريقة عمل الكبدة البلدي

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

بشروط الأهلي.. القصة الكاملة لتجديد عقد حسين الشحات وقيمة راتبه الشهري

فيديو

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ