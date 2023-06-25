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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: تمرد فاجنر أكثر المحاولات السخيفة على الإطلاق

فاجنر
فاجنر

وصف يوري ساك مستشار وزير الدفاع الأوكراني تمرد فاجنر في روسيا بأنه "أكثر محاولات التمرد سخافة" على الإطلاق.

وقال يوري ساك لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "ما حدث بالأمس في روسيا، من المحتمل أن يُدرج في التاريخ باعتباره المحاولة الأكثر سخافة للتمرد على الإطلاق".

وأضاف "لن يكون لذلك أي تأثير على خططنا نحن في مهمة لتحرير أرضنا وآمل فقط أن يدرك حلفاؤنا الذين شاهدوا هذا التمرد السخيف بالأمس أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا هو ضمان هزيمة روسيا عسكريًا".

وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك أمل في نوع من التحول الداخلي في روسيا. هذا سيحدث فقط في ساحة المعركة".

وفي وقت سابق من السبت، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين: "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

واتهم بوتين قائد فاجنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاجنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.

الدفاع الأوكراني فاجنر تمرد فاجنر روسيا محاولات التمرد

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