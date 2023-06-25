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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يشيد بأداء شباب اليد.. ويحفز اللاعبين لتحقيق الإنجاز العالمي

صدى البلد

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على التواصل مع بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لحثهم على مواصلة التفوق والأداء المميز والفوز فى المباريات المقبلة، والتأهل إلى الأدوار التالية، والمنافسة على لقب  البطولة.

جاء ذلك خلال تواصله مع محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعمر صلاح أمين صندوق الاتحاد؛ لتحفيز لاعبي منتخب شباب اليد، واستكمال الانتصارات، ببطولة العالم بتنظيم مشترك بين المانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيو الى 3 يوليو 2023.


وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالأداء القوى الذى يقدمه منتخب مصر لشباب اليد فى بطولة العالم، محفزًا اللاعبين في مباراتهم اليوم مع منتخب صربيا، على أن يلتقي مع نظيره منتخب ايسلندا غدًا الإثنين، معربًا عن ثقته فى إمكانيات لاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد، وقدرتهم على تحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة اليد المصرية فى بطولة العالم.

وأكد الوزير أن مصر لديها جيل واعد فى كرة اليد يكمل مسيرة النجاح والتفوق للرياضة المصرية فى كرة اليد، مؤكدًا دعمه الدائم للاتحاد وللاعبى المنتخبات فى المراحل العمرية المختلفة، وتحفيزهم الدائم على التطور بشكل مستمر، والحفاظ على مستواهم الفني.

وأشار صبحي، إلى أن وزارة الشباب والرياضة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،تقف خلف كل الاتحادات الرياضية من أجل توسيع قاعدة المنافسة الرياضة، لافتًا إلى أن مصر استعادت ريادتها مرة أخرى عربيًا وإفريقيا ودوليًا على المستوى الرياضي.

وكان منتخب مصر للشباب لكرة اليد تأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، بعدما تصدر منتخبات المجموعة الثامنة بالفوز فى جميع مبارياته بعد تحقيق الفوز على منتخب اليونان بنتيجة 36 - 30 وذلك فى الجولة الثالثة والختامية بالمجموعة الثامنة.

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