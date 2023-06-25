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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تغيب عن حضور الجلسة..تأييد تغريم مبروك عطية بتهمة ازدراء الأديان 1000 جنيه

صدى البلد

اصدرت محكمة جنح السلام، المنعقدة بالتجمع الخامس،تاييد الحكم بتغريم الدكتور مبروك عطية مبلغ وقدره 1000 جنيه والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي والمسيحي.

واكد، مصدر أمني داخل محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، أن الدكتور مبروك عطيه لم يحضر اليوم جلسة الاستئناف على حكمة.

وكان قدم محامي بجنحة مباشرة ضد الدكتور مبروك عطية، لسخريته من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية، وقال إن الدكتور مبروك عطية قام بازدراء الأديان، لافتًا إلى أنه وصف السيد المسيح بألفاظ بها سخرية عندما قال: لا السيد المسيح ولا السيد المريخ.

وتابع البلاغ: قاصدًا وبكل إرادة أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، لا بل أيضًا ازدراء الدين الإسلامي لأن الديانتين قد اجتمعا على تكريم السيد المسيح ووصفه بكل إجلال وتقدير وكرامة ومن هنا توفر القصد الجنائي، أولًا لا يقبل أحد أن يكون هناك دعابة أو هزار في الأديان أو حتى ذلة لسان فكم من الناس قدموا إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الأديان وكان مجرد خطأ في تفسير أو رأى في تجديد الخطاب الديني.

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