أوسوريو يمنح شبانة تعليمات فنية خاصة فى مران الزمالك

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لمحمود شبانة مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الدوري الممتاز.

وحرص أوسوريو على الاجتماع مع اللاعب خلال أداء الفقرة الخططية ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة بمركزه، بجانب أدوار تكتيكية خاصة مطلوبة من اللاعب، سواء فيما يخص التمركز الدفاعي أو التحركات ونقل الكرة وفقا للخطة الفنية الخاصة بالفريق .

برنامج تأهيلي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وتضمنت هذه الفقرة تدريبات تأهيل بالكرة وبدونها، وتم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وتولى أعضاء الجهاز المعاون بالفريق الإشراف على هذه الفقرة ، وحرصوا على تدوين كافة التفاصيل بالفقرة ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين.

فقرة خاصة

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع لعواد من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالتنسيق مع الجهاز الفني، بسبب الإصابة التي يعاني حارس المرمى في عضلة السمانة وغاب بسببها عن مباراة فاركو الأخيرة في كأس مصر.

ويخوض عواد خلال الفترة الحالية مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له للتعافي من الإصابة تمهيدا للعودة للمشاركة في الفترة المقبلة.

‏مران خططي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. وركز الجهاز الفني للزمالك خلال هذه الفقرة على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا لمواجهة غزل المحلة المرتقبة.

وقام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق ومدحت عبد الهادي المدرب العام بنقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين.

ويستعد الفريق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.