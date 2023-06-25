تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة كابلات كهربائية في المقطم

جدد قاضي المعارضات، حبس 3 أشخاص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية في المقطم.



وكانت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم ، حال إستقلال أحدهم سيارة نقل "ملكه" محمل عليها كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 100 كيلو جرام ، وبحوزتهم (فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار" لودر قيادة أحدهم – مقص – منشار ذات مقبض حديدى – أجنة حديدية – مبلغ مالى).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من داخل قطعة أرض كائنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.