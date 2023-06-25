برلماني يطالب بتقديم الشكاوى على الخطوط الساخنة حال زيادة تعريفة الركوب

قال النائب هشام هلال، إن زيادة السائقين لأجرة المواصلات أمر مخالف لأحكام القانون، ويوجد عليه غرامة تصل إلى 1500 جنيه، موضحا أن زيادة الأجرة خاصة في أيام العيد هو أمر شائع يجب مراقبته لعدم استغلال المواطنين.

وأردف عضو مجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد أنه يجب توجيه مسئولى المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة مع وضع الملصق الخاص بسيارة السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة.

وشدد عضو البرلمان، النائب هشام هلال بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وطالب هلال المواطنين بتقديم شكوى على الخطوط الساخنة في حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، موضحا أن هذه الخطوط فعالة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، من أجل ان يكون هناك اتخاذ للإجراءات القانونية ضد المخالفين.