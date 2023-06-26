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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن تأخر تكليف دفعة صيادلة 2021

صيدلية
صيدلية

تقدمت صفاء جابر عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة  للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، بشأن تاخر تكليف خريجي دفعة صيدلة 2021 حتي اليوم.


وأكدت " جابر " في طلبها أنه للأسف أصبحت تلك المشكلة متكررة كل عام مع إختلاف التاريخ  ، في حين كان المفترض يتم تكليف دفعة 2022  مشيرة إليه في الطلب أنه كان قد صدر قرار وزير الصحة والسكان  بتكليف دفعات كلية الصيدلة إلى خريجي ٢٠٢٥، ‎وطبقا لقانون ٢٩ لسنة ١٩٧٤ وإنه يُبت في أمر التكليف في مدة أقصاها سنة، مطالبة بضرورة سرعة إنهاء إجراء تكليفهم  خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية .


وفي ذات السياق أكدت عضو مجلس النواب ، أنه في ظل زيادة عدد الصيادلة سنوياً خاصة من كليات الصيدلة الخاصة فلا بد من التوسع في برامج متخصصة بكليات الصيادلة، وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية ،حتي يجد الخريج فرصة عمل عقب التخرج .


وكانت وزارة الصحة والسكان، ناقشت منتصف سبتمبر الماضي، القواعد الجديدة للتكليف، واستعراض الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، حيث شملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.

 

وقال وزير الصحة خالد عبدالغفار حينها إن هناك ضرورة لفتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مؤكدا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات . 

صفاء جابر مجلس النواب طلب احاطة خالد عبدالغفار وزير الصحة صيدلة

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