إسرائيل تعلق على "قمة النقب" وتكشف أسباب التأجيل

علق وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين‘ على قضية قمة النقب، وقال إنها تأجلت بسبب قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي توسيع البناء في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال كوهين في تصريحات صحفية بحسب موقع "إسرائيل 24" إنه “بحسب المخطط كان الاجتماع سيعقد بمشاركة دولتين حتى ثلاثة دول لا توجد لإسرائيل معها علاقات ديبلوماسية”.

وأضاف "نحن نؤمن أن في الاجتماع الذي سيعقد مستقبلا هذه الدول ستشارك" .

وأكد كوهين أن "الولايات المتحدة تلعب دورا محوريا لدعم اجتماع الوزراء".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تأجيل قمة "النقب" التي كان مرتقبا تنظيمها في المغرب، وذلك بسبب الأوضاع السياسية" التي تشهدها المنطقة.

وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس في الرباط، إن القمة تحتاج "إلى توفر شروط موضوعية كي تحقق أهدافها"، بما يدعم الأمن والسلام في المنطقة، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى تنظيمها بداية الموسم المقبل سبتمبر.