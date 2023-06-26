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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزيرة التخطيط تتابع تطورات العمل بمراكز خدمات مصر مع شركة "إي فاينانس"

صدى البلد

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس" لمتابعة تطورات العمل بمراكز خدمات مصر، ومشروع التوسع في تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة.

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وخلال الاجتماع قدم المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي؛ عرضًا شاملًا لعمل مراكز خدمات مصر في المحافظات، والتي بدأت التشغيل، وعلى رأسها مركز خدمات مصر بأسوان وجنوب سيناء، والمراكز التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة، ومن بينها مركز خدمات مصر بالإسكندرية، والخطة الجاري تنفيذها بداية من العام المالي الجديد، والتي تشمل مراكز القاهرة والجيزة وشمال سيناء والغربية والإسماعيلية.
كما استعرض مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي موقف المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي استطاعت أن تقدم نحو 2 مليون معاملة مع الجمهور منذ بدء تشغيلها، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع خطة للتوسع في تشغيل المراكز المتنقلة وخصوصا أنها تقدم حوالي 40 خدمة للمواطن في مكان واحد.

وخلال الاجتماع وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع خطة شاملة لإتاحة المراكز التكنولوجية المتنقلة في قرى "حياة كريمة" تسهيلا على مواطني تلك القرى التي تنفذ بها مبادرة حياة كريمة في الحصول على الخدمات المختلفة.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد أن الهدف من المراكز المتنقلة هو توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وأقل تكلفة وأعلى جودة، مؤكدة أن التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص، وإسناد التشغيل بالكامل لشركة اي فاينانس، وذلك بهدف تعميق التعاون مع القطاع الخاص ومنحه فرصة للمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
 

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