موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على منتخب السويس

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف دون رد أمام نادي منتخب السويس في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في إطار دور الـ32 من كأس مصر.

وجاء الهدف عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 87 ، ويلتقي بذلك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الداخلية في دور الـ16 بكأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، 29 يونيو، في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي مع فريق البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي.



