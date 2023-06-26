واجهنا تحديًا .. رئيس الوزراء الروسي يدعو إلى الاتحاد خلف بوتين

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن روسيا واجهت تحديًا لاستقرارها وعلينا أن نظل متحدين خلف الرئيس فلاديمير بوتين.

جاء ذلك خلال لقاء مع نوابه، مشددًا على ضرورة توحيد المجتمع والالتفاف حول الرئيس بوتين.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس الوزراء كانوا يعملون خلال محاولة لزعزعة استقرار الوضع في البلاد تحت قيادة رئيس الاتحاد الروسي، مؤكدًا أن الجميع تصرف بوضوح وانسجام للحفاظ على الاستقرار وحماية المواطنين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في خطاب له ما حدث في روسيا و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وعقب التوصل لاتفاق مع قائد فاجنر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا.

وأضاف بيسكوف: "القضية الرئيسية ضد بريجوزين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروس. وضمان تمكن بريجوزين من المغادرة إليها هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".