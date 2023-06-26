في البيتزا .. ضبط أغرب طريقة لتهريب المخدرات بهذه الدولة | شاهد

ضبطت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأميركية معمل مخدرات ينشط تحت ستار مطعم للبيتزا.

وبحسب وسائل إعلام ، قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن المختبر كان يضم أجهزة حديثة لتصنيع المخدرات.

وأوضحت أن المعمل كان يركز على إنتاج لمادة "رباعي هيدرو كانابينول".

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة عبر "تويتر" عدة صواني طعام داخل معمل المخدرات.

وكتبت الشرطة: "يبدو أن المجرمين يصبحون أكثر إبداعا يوما بعد يوم، من آلات البيع المزيفة إلى خدع صناعة البيتزا، نحن ندرك جيدا هذه الأشياء المخادعة، ونحافظ على أمان مدينتنا.. بذكاء في كل مرة".

وأضافت التغريدة: "معمل البيتزا الرائع هذا لن يقوم بأي توصيلات أخرى".



