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برلمان

حزب المصريين يهنئ الرئيس السيسي والشعب بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، متمنيًا أن يُعيد الله على مصرنا الحبيبة وعلى الأمة العربية والإسلامية هذه الأيام بالخير واليمن والبركات والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

 

وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الإثنين، إن هذه الأيام المباركة تحمل في نفحاتها نسمات عطرة تملأ الأرض بخيرات من الله عز وجل نأمل أن يخص مصر بالخير الوفير منها، لا سيما أن الرحمن أمرنا بالسعي والعمل الدؤوب وها نحن نسعى منذ عشرة سنوات عقب إعلان الرئيس السيسي خلاص الدولة المصرية من الجماعة الإرهابية في 30 يونيو عام 2013، اليوم الذي نجح فيه الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه في الالتفاف حول قائد جاء لإنقاذ مصر من أيدي جماعات الظلام.

 

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن الشعب المصري لن ينسى الموقف البطولي للفريق أول عبد الفتاح السيسي، آنذاك، الذي لم يتردد لحظة عندما كان قائدًا عامًا للقوات المسلحة وخاطر بحياته مقابل الاستجابة لقرار وإرادة الشعب المصري الذي أراد القضاء على الفكر الديني المتطرف، موضحًا أن مطالبة الرئيس السيسي المستمرة بتجديد الخطاب الديني كان له عظيم الأثر في استمرار مكافحة الإرهاب والفكر الديني المتطرف لجماعات التخريب والدمار الذين لا زالوا يحاولوا نشر سمومهم وتشويه الإنجازات التي تمت منذ ثورة 30 يونيو المجيدة.

 

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن 30 يونيو شهد على ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، حبذا أن الشعب المصري برهن بعزيمته القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق، وغير بإرادته مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتب بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص.

 

وأشار إلى أن إرادة الشعب المصري هي من أطلقت مسيرة البناء والتنمية الحديثة على كافة المستويات، مرتكزة على دعائم قوية من التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمجابهة التحديات، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الأضحى ومن ثم ذكرى 30 يونيو، سيكون أمرًا إلهيًا ملهمًا ومحفزًا للشعب المصري على استمرار العمل والعطاء وبذل مزيد من الجهد والعرق من أجل أن تمضي مصر قُدًا نحو ما تصبو إليه.

 

واختتم: «ندعو الله عز وجل أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير واليُمن والبركات إلى الأمتين العربية والإسلامية، وأن تنعم مصرنا الحبيبة بالمزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم، وأن تكون هذه الأيام مباركة على جميع أبناء الشعب المصري الأوفياء دروع التنمية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها وأطلق مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

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