موبايل أبليكيشن.. رئيس الوطنية للصحافة: انشأنا بوابات إلكترونية للمؤسسات الصحفية

أكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تم إنشاء بوابات إلكترونية لجميع المؤسسات الصحفية.

وقال عبد الصادق الشوربجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "منذ تولي رئاسة الهيئة كان هناك موضوعات مسكوت عنها وتم العمل على كافة القضايا والملفات".

وأضاف عبد الصادق الشوربجي: "أنشأنا تطبيقا إلكترونيا على الموبايل لجميع المؤسسات الصحفية القومية ومازلنا في البث التجريبي".

وتابع عبد الصادق الشوربجي: "في القطاع المالي والإداري قمنا بإنشاء قاعدة بيانات لجميع الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية".

وأكمل عبد الصادق الشوربجي: "قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان طن الورق بـ 500 دولار وأصبح الآن بـ 1500 دولار".