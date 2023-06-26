وضع حجر أساس نادي مؤسسة الأهرام.. عبد المحسن سلامة يكشف التفاصيل

كشف عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، تفاصيل وضع حجر أساس نادي مؤسسة الأهرام.

وقال عبد المحسن سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أرض النادي متواجدة منذ عام 1995 وكانت مخصصة لصندوق العاملين".

وأضاف عبد المحسن سلامة :" تحركنا مع الهيئة الوطنية للصحافة من أجل تذليل أي عقبات تواجه وضع حجر الأساس لنادي مؤسسة الأهرام ".

وتابع عبد المحسن سلامة:" تم عقد اتفاق مع شركة وطنية لإنشاء هذا النادي بعائد 35 % للأهرام و65% لباقي الشركاء معنا ".



وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حجر أساس نادى مؤسسة الأهرام " SOLE " بالتجمع الخامس، والذي يُقام على مساحة 18 فدان، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي، اللواء محمود ذكي رئيس مجلس إدارة شركة " كير" للمقاولات والصيانة، والمهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة "G. V sports".

