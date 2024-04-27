عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعضاء هيئة التدريس بأمريكا ينضمون إلى احتجاجات الطلاب في غزة وسط حملات القمع

صدى البلد

في أعقاب تصاعد التوترات المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، اشتعلت الاحتجاجات التي قادها الطلاب في جميع أنحاء الجامعات الأمريكية، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وسحب الاستثمارات من إسرائيل . 

وفي خضم هذه المظاهرات، يكثف أعضاء هيئة التدريس بشكل متزايد دعم طلابهم، حتى أن بعضهم يواجه الاعتقال بسبب مشاركتهم.

ووفقا لـ"الجارديان"، ففي جامعة إيموري في جورجيا، كان أعضاء هيئة التدريس مثل البروفيسور إميل كيم ورئيسة قسم الفلسفة نويل مكافي من بين الذين تم اعتقالهم في المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

ويسلط اعتقال مكافي، الذي تم التقاطه في مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع، الضوء على حملة القمع المكثفة ضد الأصوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، في جامعة جنوب كاليفورنيا (USC)، أثار إلغاء احتفالات التخرج الرسمية غضبًا بعد أن مُنعت الطالبة المسلمة أسنا تبسّم من إلقاء خطابها بسبب دعمها العلني لفلسطين. 

وأدانت أستاذة علم الاجتماع المشارك بريتاني فريدمان الرد الاستبدادي لجامعة جنوب كاليفورنيا، وأعربت عن أسفها لتآكل الحرية الأكاديمية وحقوق الطلاب.

وظهرت مشاهد مماثلة في جامعة كولومبيا، حيث احتشد أعضاء هيئة التدريس والموظفين لدعم الطلاب الذين تم اعتقالهم وإيقافهم عن العمل بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. 

وتعكس المطالبة بالاعتذار والعفو عن هؤلاء الطلاب، رد فعل أوسع نطاقاً ضد جهود إدارات الجامعات لقمع المعارضة.

أعضاء هيئة التدريس في جامعة برينستون، بما في ذلك ماكس فايس الذي يقوم بتدريس دورة حول تاريخ فلسطين وإسرائيل، أعربوا أيضًا عن تضامنهم مع المتظاهرين في كولومبيا. 

كما أدانت رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة برينستونيان تصرفات إسرائيل في غزة ودعت إلى سحب الاستثمارات، مما يشير إلى إجماع متزايد بين الأكاديميين لدعم الحقوق الفلسطينية.

وقد أثارت حملة القمع ضد الاحتجاجات في الحرم الجامعي، والتي تجسدت في دعوة رئيس جامعة كولومبيا نعمة "مينوش" شفيق لتدخل الشرطة، إدانات من أعضاء هيئة التدريس مثل بسام خواجة.

وانتقد الخواجة الرد غير المتناسب على المظاهرات السلمية، مسلطًا الضوء على حاجة الجامعات إلى احترام حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في التعبير عن المعارضة دون خوف من الانتقام.

وفي جامعة تكساس (UT) في أوستن، أدان أعضاء هيئة التدريس قرار الرئيس جاي هارتزل، بنشر الشرطة؛ لقمع الاحتجاجات، مما يؤكد النضال الأوسع من أجل الحرية الأكاديمية والحق في التجمع السلمي في الحرم الجامعي.

وفي خضم هذه التحديات؛ يؤكد المعلمون مثل ضياء ميان من جامعة برينستون، الدور المحوري الذي تلعبه الجامعات، باعتبارها مراكز للتغيير الاجتماعي. 

ويرى “ميان” الحرم الجامعي كـ"ساحة معركة لمواجهة الظلم المنهجي"، حيث يكون الشباب في طليعة تحدي الوضع الراهن، والدعوة إلى عالم أكثر عدلاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

عاجل.. براءة المستشار مرتضى منصور من تهمة سب عمرو أديب

بيان عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك في بطولة اليد

لقطة أثارت الجدل.. ماذا فعل محمد عبد المنعم خلال مباراة الأهلى ومازيمبي؟

ترشيحاتنا

منتخب مصر يتربع ملكا على عرش البطولة الأفريقية للجودو | صور

الأهلي يحصد برونزية بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد

دعاء نهاية شهر شوال.. مواسم الطاعة كثيرة في كل أيام السنة

حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة|خاص

الثالثة لمصر.. محمد أبو رقية يحصد الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية للجودو

"باركود" وتفتيش ومنع الغش| قرارات عاجلة لمنع تسريب امتحانات الإعدادية.. وتعليمات بشأن لجان الثانوية العامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. سالي عبد السلام تستقبل الصيف بجلسة تصوير جريئة

إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيف حلقتها المقبلة .. وياسمين عبد العزيز ترد

أحدث سيارات كهربائية من مازدا: Arata وEZ-6.. تعرف على المواصفات

نورتينا وشرفتينا .. إلهام شاهين توجه رسالة إلى ماجدة الرومي لهذا السبب

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ