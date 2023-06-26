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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكيف متنقل ومركبة إسعاف مدرعة.. خدمات جديدة تقدمها السعودية لحجاج بيت الله|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودية "الطمية" أول عربة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط بموسم الحج هذا العام، للقيام بمهام الإنقاذ والإسعاف.

وهذه العربة عبارة عن مركبة إسعاف برمائية قادرة على الوصول إلى التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها عبر مركبات الإسعاف التقليدية، مثل المناطق الوحلة أو المائية أو الجبلية، والسهول، للقيام بمهام الإنقاذ والإسعاف في المشاعر المقدسة، و إمكانية التحكم في إطاراتها بضغط الهواء المنخفض والمرتفع، لمساعدتها في تجاوز كافة أنواع عقبات التضاريس والأجواء الصعبة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر لـ"واس" أن "طمية" (اسم العربة) هي عبارة عن مركبة إسعاف برمائية، للقيام بمهام الإنقاذ والإسعاف، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات لمهام الإسعافات في إخلاء المصابين الذين يصعب الوصول إليهم عبر مركبات الإسعاف التقليدية في المناطق الوحلة أو المائية أو الجبلية شديدة الوعورة، حيث يمكن لمدرعة "طميّة" نقل مريضين، وستة أشخاص آخرين مع سائق المركبة، وتعمل 19 ساعة بدون توقف، أو أكثر من 65 ساعة في وضعية الوقوف؛ وكذلك إضافة إنارات تحذيرية استطلاعية يمكن للسائق من خلالها التحكم، ومشاهدة الأماكن الليلية في الأوقات المظلمة، وكاميرات ذات جودة عالية.

كما تضمنت الخدمات التي تقدمها المملكة، خدمة مكيف الحاج المتنقل، الذي يساعد حجاج بيت الله على تحمل درجة الحرارة المرتفعة.

 

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