عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 3 أشهر..غلق كلي لكوبري 15 مايو لتوسعته وتطويره

غلق كوبري ١٥ مايو
غلق كوبري ١٥ مايو

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في اطار القيام بازالة وتكسير جسم كوبرى ( ١٥ مايو) القائم حالياً بواقع حارة مرورية بكل أتجاه) بداية من أعلى شارع كورنيش النيل حتى أعلى شارع نبوى المهندس بالإتجاهين ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل 
لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لجسم كوبرى ١٥ مايو بالموقع المشار اليه لمدة (۳) شهور) ابتداءً من السـاعه ١٢ صباح يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/٦/۲۷ وحتى صباح يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۳/۹/۲۷ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة .
وتشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية :- 
أولاً : حركة سير المركبات القادمة من مناطق مدينة ٦ أكتوبر - ميدان لبنان :-
حركة المركبات القادمة من مناطق مدينة ٦ أكتوبر وميدان لبنان وترغب باستكمال السير اعلى كوبرى ١٥ مايو اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة تسلك منزل كوبرى ١٥ مايو المستحدث المؤدى الى مسرح البالون 
- استكمال السير بشارع ٢٦ يوليو ثم الصعود مرة اخرى لكوبرى ١٥ مايو عن طريق المطلع المستحدث المؤدى إلى مناطق الزمالك - وسط القاهرة .

ثانياً : حركة سير المركبات القادمة من مناطق الزمالك - وسط القاهرة :-
حركة المركبات القادمة من مناطق الزمالك - وسط القاهرة وترغب بإستكمال السير أعلى کوبری ١٥ مایو اتجاه مناطق مدينة ٦ أكتوبر و ميدان لبنان سيتم نقل الحركة المرورية إلى التوسعة الخاصة بالكوبرى والتى تتسع لعدد (٤) حارات مرورية) والتي تم الإنتهاء منها بكامل طول كوبرى ١٥ مايو ثم استكمال السير اتجاه مناطق مدينة ٦ أكتوبر ميدان لبنان .

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين . 
كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمة بالتحويلة المرورية .

IMG-20230626-WA0093
IMG-20230626-WA0093
IMG-20230626-WA0091
IMG-20230626-WA0091
IMG-20230626-WA0089
IMG-20230626-WA0089
IMG-20230626-WA0092
IMG-20230626-WA0092
IMG-20230626-WA0090
IMG-20230626-WA0090
الإدارة العامة لمرور التحويلة المرورية الخدمات المرورية اللازمة السيولة المرورية تحقيق السيولة المرورية حركة سير المركبات حركة المرور سير المركبات محافظة الجيزة نقل الحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

لأول مرة.. أحمد موسى يعلن عن مفاجأة تحدث يوم الجمعة القادمة.. فيديو

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

محافظ الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن العقار المنهار

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

موضوعات متعلقة

قبل عيد الأضحى المبارك..مياه الشرب بالجيزة تكثف حملات التوعية المائية بمختلف المناطق

صوت ملائكي.. عبدالرحمن عبدالفتاح حنجرة ذهبية تتلألأ في سماء التلاوة |شاهد

محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

لرفع مستوى العلاج.. محافظ الجيزة يدشن مبادرة 100يوم صحة من ميت عقبة

الجيزة .. ضبط 1.3 طن لحوما غير صالحة للاستخدام الآدمي

استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. قرار غير سعيد للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر

ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة

غدا .. إقامة ملتقى توظيفي للشباب في محافظة الجيزة| تعرف على الشروط

ترشيحاتنا

سعر عيار 14 اليوم 27-6-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

علاقة مشروعة ومحمد رمضان| ميمي جمال تكشف تفاصيل دخولها التمثيل.. شاهد

لمدة 3 أشهر..غلق كلي لكوبري 15 مايو لتوسعته وتطويره

عشر سنوات من التطور.. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعبور نحو المستقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

الراجل الأهلاوي يكسب.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الاطلالات

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ